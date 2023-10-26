В Москве начался суд над террористами, планировавшими взорвать здание ФСБ

Второй Западный окружной военный суд начал слушания по уголовному делу в отношении террористов, которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, передает ТАСС.

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Отмечается, что боевики действовали под патронажем нескольких группировок, связанных с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Обвиняемые планировали привести в действие взрывное устройство в здании ФСБ и потребовать вывести российские войска из Сирии.

Источник в правоохранительных органах заявил, что привести в действие взрывное устройство должен был смертник. Он также оказался на скамье подсудимых.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии россиянина Рамазана Муртузова, планировавшего теракт в Курске, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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