В Москве начался суд над террористами, планировавшими взорвать здание ФСБ
Второй Западный окружной военный суд начал слушания по уголовному делу в отношении террористов, которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, передает ТАСС.
Отмечается, что боевики действовали под патронажем нескольких группировок, связанных с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Обвиняемые планировали привести в действие взрывное устройство в здании ФСБ и потребовать вывести российские войска из Сирии.
Источник в правоохранительных органах заявил, что привести в действие взрывное устройство должен был смертник. Он также оказался на скамье подсудимых.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии россиянина Рамазана Муртузова, планировавшего теракт в Курске, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru