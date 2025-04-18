На севере Колумбии неизвестные подорвали нефтепровод

Нефтепровод был подорван в департаменте Араука на севере Колумбии, прокачка сырья остановлена. Об этом пишет издание Prensa Araucana со ссылкой на управляющую трубопроводом компанию Cenit.

«План действий в чрезвычайных ситуациях задействован после разгерметизации трубопровода "Двухсотлетия независимости"... Произошла утечка нефти», - говорится в материале.

ЧП произошло в сельской местности, на территории муниципалитета Саравена. На месте находятся экологи и армейские подразделения.

Ранее в Мьянме подземные нефтепроводы получили повреждения после мощного землетрясения, пишет RT.

