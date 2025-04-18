В России могут ввести совмещенный ЕГЭ по физике и информатике
Минцифры предложило ввести в России Единый государственный экзамен одновременно по физике и информатике. Об этом пишет «Парламентская газета».
Сейчас абитуриенты, поступающие в вуз на технические, в том числе IT-специальности, могут выбрать, сдавать ЕГЭ по физике или информатике. Будущие студенты чаще выбирают информатику и отказываются от более сложной физики. Минцифры считает это неправильным, так как сложно стать хорошим программистом без компетенций в области физики.
Как отметил глава министерства Максут Шадаев, «жертвовать физикой чревато».
«Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен», - указал глава Минцифры.
По словам Шадаева, Минцифры и Минобразования уже обсуждают введение в расписание ЕГЭ объединенного испытания. Сроки не уточняются, однако министр подчеркнул, что это не произойдет резко.
Между тем в Рособрнадзоре выразили готовность обсудить с Минпросвещения возможность отмены ЕГЭ для победителей олимпиад, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru