Жительнице Алтая дали 4 года колонии за сотрудничество с украинскими террористами

«Алтайский краевой суд ... признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в конце 2022 года осужденная установила контакт с представителем запрещенной в РФ террористической организации и согласилась пойти на совершение деструктивных действий в Алтайском крае. По указанию куратора женщина начала искать готовых к радикальной деятельности местных жителей. В их задачи входили в том числе поджоги зданий органов власти, пишет RT. Однако действия женщины были пресечены, в марте ее задержали. Обвиняемая признала вину в содеянном.

Ранее одного из поджигателей военкомата в Омске, задержанного на территории Челябинской области, приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о теракте, напоминает Ura.ru.

