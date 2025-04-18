Премьер Италии призвала Трампа «сделать Запад снова великим»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала американского политика сделать Запад «снова великим». Фрагмент встречи размещен в соцсети X.

Как отметила Мелони, говоря о Западе, она имеет в виду не географию, а цивилизацию.

«Я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. Я думаю, что, даже если возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения... Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — заявила премьер Италии.

Трамп ответил на это «мы можем».

Также Мелони сообщила, что американский лидер принял приглашение посетить Рим, к его визиту могут приурочить саммит с Евросоюзом.

Ранее Джорджа Мелони сообщила об отказе Италии от участия в возможной военной миссии на Украине после окончания конфликта на территории страны, напоминает РЕН ТВ.

