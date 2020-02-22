В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО. Флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В полуфинал конкурса от ЦФО прошли 456 мужчин (82% от общего числа участников) и 99 – женщин (18% от общего числа участников). Среди полуфиналистов семеро - доктора наук, 94 – кандидата наук. Также среди участников 46 человек имеют степень MBA. Отмечается, что два и более высших образования получили 146 конкурсантов. При этом возраст самого молодого участника полуфинала – 21 год, по 55 лет исполнилось сразу троим наиболее опытным управленцам-конкурсантам.

Участников приветствовали руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, губернаторы Ивановской, Курской, Орловской, Смоленской областей, а также полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев

«Мы активно привлекаем финалистов и победителей к нашей работе. В прошлом году состоялось более 10 семинаров, конференций, выездных заседаний с их участием. В процессе общения с участниками конкурса мы открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию. Для нас это очень важно, и эту работу мы будем продолжать», – добавил Игорь Щёголев.

Перед конкурсными испытаниями участники прошли контрольное тестирование. Для них были организованы мероприятия от компаний-партнеров конкурса. Оновными конкурсными днями полуфинала в Центральном федеральном округе станут – 22 и 23 февраля.

Ранее НСН писала, о том, что глава СПЧ Валерий Фадеев разъяснил значение поправок в Конституцию для перспектив России участникам полуфинала конкурса «Лидеры России», который состоялся в Петербурге 8 февраля.



