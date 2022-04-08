В Москве началось отпевание Владимира Жириновского

Отпевание лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в среду, проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

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Панихиду проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни, напоминает Ura.ru. Церемония прощания с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома Союзов, ожидается, что с лидером ЛДПР простится и президент Владимир Путин. Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Храм Христа СпасителяМоскваВладимир Жириновский
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