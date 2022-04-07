В Кремле заявили, что Путин обязательно простится с Жириновским
7 апреля 202212:35
Президент Владимир Путин приедет на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов, в этот же день Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru