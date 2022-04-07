В Кремле заявили, что Путин обязательно простится с Жириновским

Президент Владимир Путин приедет на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов, в этот же день Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ЖириновскийВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры