Мурашко объяснил, почему врачи не смогли спасти жизнь Жириновскому
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачи боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского на протяжении двух месяцев, сообщает РИА Новости.
По его словам, спасти политика пытался коллектив ведущих врачей страны.
«Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», - заключил министр.
Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Похороны политика состоятся 8 апреля. Прощальная церемония начнётся в 14:00 в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщают «Невские новости».
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