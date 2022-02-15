В Москве начались клинические испытания еще одной назальной вакцины от COVID-19

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» стартовали в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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«Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум"», — приводит слова Раковой сайт мэра Москвы.

В исследовании примут участие 660 человек, около 400 из них — в столичных медучреждениях. Также испытания пройдут в 11 центрах по всей России, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что вакцина компании «Генериум» по составу действующих веществ идентична препарату центра имени Гамалеи «Спутник V», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВакцинаМоскваКоронавирус
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