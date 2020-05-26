Только московские цифровые пропуска будут действовать в столице с 27 мая
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая будут действительны только столичные цифровые пропуска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. На портале отмечается, что получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС, отправленному на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.
Для поездок на личном или служебном автотранспорте к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном транспорте, при оформлении пропуска необходимо указать номер транспортной карты — «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее чем за пять часов до поездки.
Также отмечается, что работодатели могут самостоятельно оформлять и аннулировать цифровые пропуска сотрудников с помощью нового сервиса на портале mos.ru.
Ранее НСН писала, что личные данные пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков обрабатываются в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Напомним, ранее в СМИ появились публикации о том, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных «от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя» любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.
Алексей Фурсин подчеркнул, что сведения, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке информации о том, работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.
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