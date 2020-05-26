Только московские цифровые пропуска будут действовать в столице с 27 мая

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая будут действительны только столичные цифровые пропуска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. На портале отмечается, что получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС, отправленному на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Для поездок на личном или служебном автотранспорте к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном транспорте, при оформлении пропуска необходимо указать номер транспортной карты — «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее чем за пять часов до поездки.

Также отмечается, что работодатели могут самостоятельно оформлять и аннулировать цифровые пропуска сотрудников с помощью нового сервиса на портале mos.ru.