В Москве началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация москвичей – в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – началась в эту среду, 9 сентября, в столице. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти, отмечает RT.

Кроме того, Анастасия Ракова заявила, что заявки на участие в пострегистрационном клиническом исследовании препарата уже подали более 35 тысяч москвичей.