В Москве началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация москвичей – в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – началась в эту среду, 9 сентября, в столице. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти, отмечает RT.
Кроме того, Анастасия Ракова заявила, что заявки на участие в пострегистрационном клиническом исследовании препарата уже подали более 35 тысяч москвичей.
А ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями» сказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Это можно будет сделать с помощью вакцинации большей части населения страны.
К слову, центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от гриппа, и от коронавируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, для нового препарата потребуется проведение клинических испытаний. Говорить о сроках появления такой универсальной вакцины Гинцбург считает преждевременным, передаёт РИА Новости.
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