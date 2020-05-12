В Москве с 12 мая введен масочный режим

В Москве начал действовать обязательный «масочный» режим. Он вступил в силу вместе с первым этапом ослабления введенных из-за COVID-19 ограничений, напоминает РИА Новости. Так, с этого вторника к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. В частности, возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других социально важных объектов. При этом, работа на предприятиях и стройплощадках должна быть организована с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, подчеркивает Москва 24.

В частности, на рабочих местах сотрудники должны использовать маски, респираторы и перчатки. Работодатели, в свою очередь, обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на COVID-19.

Напомню, с 12 мая все без исключения жители столицы обязаны использовать маски, респираторы также перчатки в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси, подчеркивает RT. Штраф за отсутствие средств защиты в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тысячи.

Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы

Ранее НСН писала, что большинство закрытых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции вестибюлей столичной подземки – 48 из 78 – откроются для пассажиров 12 мая, Как пишет Интерфакс, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в первую очередь, это коснется тех станций, где пассажиропоток в среднем составляет более полутора тысяч человек в сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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