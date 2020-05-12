В Москве с 12 мая введен масочный режим

В Москве начал действовать обязательный «масочный» режим. Он вступил в силу вместе с первым этапом ослабления введенных из-за COVID-19 ограничений, напоминает РИА Новости. Так, с этого вторника к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. В частности, возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других социально важных объектов. При этом, работа на предприятиях и стройплощадках должна быть организована с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, подчеркивает Москва 24.

В частности, на рабочих местах сотрудники должны использовать маски, респираторы и перчатки. Работодатели, в свою очередь, обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на COVID-19.

Напомню, с 12 мая все без исключения жители столицы обязаны использовать маски, респираторы также перчатки в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси, подчеркивает RT. Штраф за отсутствие средств защиты в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тысячи.