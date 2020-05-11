Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы

Медицинские маски и перчатки начали реализовывать на всех станциях московского метрополитена. Всего открыто 966 точек продажи, информирует городской департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры.

Защитные средства можно купить в кассах, торговых павильонах, и вендинговых аппаратах. Также маски и перчатки продаются в кассах пригородных электричек, передает ТАСС.

Таким образом, всего насчитывается уже около полутора тысяч точек продаж. Как уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов, средства индивидуальной защиты для реализации через пригородные кассы предоставило правительство столицы.

С 12 мая для проезда в общественном транспорте Москвы в обязательном порядке надо будет носить маску и перчатки.

