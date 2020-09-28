В Москве на станциях метро с понедельника усилили контроль за ношением масок

В то же время РИА Новости сообщает, что более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима. Сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.

В столице возвращается ряд ограничительных мер на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, соблюдать домашний режим следует лицам старше 65 лет и беременным. Также руководителям компаний рекомендовано вновь перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Одновременно с этим в Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в России. По словам специалистов, сейчас идет продолжение первой.

