В Москве на оставившую младенца женщину завели уголовное дело

В Москве инициировано уголовное дело в отношении женщины, которая оставила младенца в подъезде жилого дома на юге Москвы, сообщает в Telegram городская прокуратура.

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«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)», — следует из сообщения надзорного ведомства.

Женщина задержана. Также устанавливается личность водителя такси, допрашиваются свидетели.

Ранее в подъезде нашли новорожденную девочку. Ребенка нашли жильцы на лестничной клетке первого этажа. Девочке около семи дней от рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваУголовное ДелоДети
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