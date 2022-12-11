В Москве на оставившую младенца женщину завели уголовное дело
В Москве инициировано уголовное дело в отношении женщины, которая оставила младенца в подъезде жилого дома на юге Москвы, сообщает в Telegram городская прокуратура.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)», — следует из сообщения надзорного ведомства.
Женщина задержана. Также устанавливается личность водителя такси, допрашиваются свидетели.
Ранее в подъезде нашли новорожденную девочку. Ребенка нашли жильцы на лестничной клетке первого этажа. Девочке около семи дней от рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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