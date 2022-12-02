Расследуется дело после смерти ребенка в результате возгорания автомобиля в Волгограде

Следователи инициировали уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Волгограде, в результате которого скончался малолетний ребенок, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК России по региону.

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Происшествие произошло 1 декабря в районе дома 70 по улице Комарова. В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей. В результате погиб трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле Skoda. 52-летний владелец транспортного средства, отец ребенка получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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ФОТО: РИА Новости
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