Расследуется дело после смерти ребенка в результате возгорания автомобиля в Волгограде

Происшествие произошло 1 декабря в районе дома 70 по улице Комарова. В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей. В результате погиб трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле Skoda. 52-летний владелец транспортного средства, отец ребенка получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Ранее три человека погибли в результате возгорания автомобиля в Новосибирске, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

