В Москве на 6 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - отметили синоптики.

Предупреждение будет действовать в Москве 6 апреля с 11:00 до 18:00, а в Подмосковье — 6 апреля с 08:00 до 19:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире НСН, что с 5 апреля среднесуточная температура воздуха поднимется выше +5, и наступит фенологическая весна. Тишковец посоветовал автомобилистам запланировать смену зимних шин на летние.

