В Москве на 6 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье во вторник, 6 апреля, из-за ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

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"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - отметили синоптики.

Предупреждение будет действовать в Москве 6 апреля с 11:00 до 18:00, а в Подмосковье — 6 апреля с 08:00 до 19:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире НСН, что с 5 апреля среднесуточная температура воздуха поднимется выше +5, и наступит фенологическая весна. Тишковец посоветовал автомобилистам запланировать смену зимних шин на летние.

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Погода
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