Вильфанд назвал российские регионы, где климат станет более засушливым
Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
К концу века температура на планете вырастет на 1,5-4,5 градуса, а во многих регионах мира повысится засушливость, особенно на юге. При этом на севере вырастет число осадков.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» ранее рассказал НСН, что Центральную Россию в 2021 году ожидает «персиковое лето» — температура будет на один-два градуса выше климатической нормы, а осадки будут сокращаться, особенно в Черноземье и на юге России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru