Москвичам назвали дату прихода весеннего тепла

На следующих выходных в Москве потеплеет до +14 градусов и начнется настоящая весна, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик предсказал потепление и солнечную погоду в Центральной России

«Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до +9-+14, да и ночами уже будет не прохладнее от -1 до +4», - рассказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что на следующей неделе среднесуточная температура воздуха поднимется выше +5, и наступит фенологическая весна. Тишковец посоветовал автомобилистам запланировать смену зимних шин на летние.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снегопад в начале апреля — нормальное явление для московского климата. По словам эксперта, в выходные погода в столичном регионе будет близка к календарной норме.

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ФОТО: РИА Новости
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