В Москве на дому лечатся около 7 тысяч пациентов с коронавирусом

Около 7 тысяч жителей Москвы с лёгкой формой коронавирусной инфекции проходят лечение в домашних условиях. Как пишет ТАСС, об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что уже выздоровели около 500 пациентов, которые лечились от COVID-19 в домашних условиях, отмечает телеканал 360.

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Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в нашей стране превышает 21 тысячу.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1489, ещё 460 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Санкт-Петербург - там 121 заразившийся. Также в пятёрке Республика Коми и Нижегородская область

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ФОТО: pixabay.com
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