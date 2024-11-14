В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата
Второй Западный окружной военный суд в Москве признал совершившего поджог военкомата крановщика Сергея Андреева виновным по пяти статьям УК РФ, в том числе в госизмене и терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. По данным следствия, Андреев поджог военный комиссариат Академического района Москвы. Отмечается, что необходимые инструкции он получал в мессенджере Telegram от спецслужб Украины.
По решению суда, Андрееву было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые четыре года он проведёт в тюрьме. Также крановщика оштрафовали на 1,2 млн рублей и конфисковали принадлежащий ему автомобиль Reno Logan.
Ранее российский суд приговорил экс-инженера «Уралвагонзавода», жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова к 16 годам лишения свободы за госизмену, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru