В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата

Второй Западный окружной военный суд в Москве признал совершившего поджог военкомата крановщика Сергея Андреева виновным по пяти статьям УК РФ, в том числе в госизмене и терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. По данным следствия, Андреев поджог военный комиссариат Академического района Москвы. Отмечается, что необходимые инструкции он получал в мессенджере Telegram от спецслужб Украины.

По решению суда, Андрееву было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые четыре года он проведёт в тюрьме. Также крановщика оштрафовали на 1,2 млн рублей и конфисковали принадлежащий ему автомобиль Reno Logan.

Ранее российский суд приговорил экс-инженера «Уралвагонзавода», жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова к 16 годам лишения свободы за госизмену, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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