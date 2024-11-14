В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. По данным следствия, Андреев поджог военный комиссариат Академического района Москвы. Отмечается, что необходимые инструкции он получал в мессенджере Telegram от спецслужб Украины.

По решению суда, Андрееву было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые четыре года он проведёт в тюрьме. Также крановщика оштрафовали на 1,2 млн рублей и конфисковали принадлежащий ему автомобиль Reno Logan.

Ранее российский суд приговорил экс-инженера «Уралвагонзавода», жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова к 16 годам лишения свободы за госизмену, сообщает RT.

