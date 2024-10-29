В Москве IT-специалисту дали 13,5 года колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года заключения за передачу США секретных данных. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант — Дадобоев Фируз Темирбоевич 1977 года рождения, IT-специалист одной из компаний столицы и имеет двойное гражданство. Суд признал мужчину виновным в совершении государственной измены в пользу США, назначил ему 13,5 года колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Дадобоева задержали в октябре 2022 года. По данным следствия, фигурант незаконно получил составляющие государственную тайну сведения, связался с ЦРУ и планировал предоставить информацию американской разведке. Мужчину задержали при попытке передачи материалов. Против Дадобоева возбудили дело о госизмене, фигурант признал свою вину и раскаялся.

Ранее жителя Севастополя, завербованного Киевом и планировавшего поджог административного здания, приговорили к 21 году колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, напоминает «Свободная пресса».

