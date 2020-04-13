В Москве коронавирус выявили у 18 священников и монахов
Коронавируснация инфекция выявлена у 18 священников и монашествующих Московской городской епархии. Об этом говорится в telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
При этом еще у 21 священнослужителя и монашествующих проявились симптомы заболевания, однако диагноз официально не подтвержден. Также отмечается, что коронавирус был обнаружен в 14 столичных храмах и приходах.
Ранее В РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома.
Соответствующие рекомендации направлены в епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы, отмечает РИА ФАН.
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