В Москве «клиентские пути» в онкологии расширены до этапов лечения и окончания наблюдения

Москва завершила разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — «клиентских путей» — от диагностики до окончания наблюдения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее четко прописанные «маршруты» охватывали этапы от подозрения на злокачественное новообразование до принятия решения о тактике лечения. Теперь дополнены этапы всех видов лечения и этап диспансерного наблюдения, которое осуществляется пожизненно.

«Сейчас «клиентские пути» расширены до этапа пожизненного диспансерного наблюдения — то есть они охватывают все этапы онкопомощи», — рассказала Ракова.

Ракова: продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума теперь можно дистанционно

По ее словам, это позволит повысить качество оказания онкологической помощи и сделать ее максимально прозрачной. В Москве определены шесть якорных онкологических стационаров, в которых работают специалисты с обширным опытом в лечении онкозаболеваний.

Ранее Ракова сообщила, что в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) был внедрён телемедицинский сервис, благодаря которому пациентам больше не придётся лишний раз посещать медучреждения.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПомощьОнкологияМосква
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