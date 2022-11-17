В Москве «клиентские пути» в онкологии расширены до этапов лечения и окончания наблюдения

Москва завершила разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — «клиентских путей» — от диагностики до окончания наблюдения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее четко прописанные «маршруты» охватывали этапы от подозрения на злокачественное новообразование до принятия решения о тактике лечения. Теперь дополнены этапы всех видов лечения и этап диспансерного наблюдения, которое осуществляется пожизненно.

«Сейчас «клиентские пути» расширены до этапа пожизненного диспансерного наблюдения — то есть они охватывают все этапы онкопомощи», — рассказала Ракова.