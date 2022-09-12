Ракова: продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума теперь можно дистанционно
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московский стандарт онкологической помощи продолжает развиваться, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) был внедрён телемедицинский сервис, благодаря которому пациентам больше не придётся лишний раз посещать медучреждения.
Теперь врачи онкологи и гематологи смогут дистанционно продлить выписанные ранее электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов, а также сообщать пациентам о решениях онкоконсилиумов.
«Телемедицина хорошо зарекомендовала себя в период пандемии, поэтому мы расширяем области её применения. На сегодняшний день врачи дистанционно продлили действие уже более пяти тысяч рецептов и уведомили порядка двух тысяч пациентов об итогах онкоконсилиумов», — рассказала Ракова.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень смертности онкобольных в России за последние три года снизился на 4,5%, сообщает RT.
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