В Москве из-за видео с осквернением Корана завели дело

В Москве инициировали уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана, сообщает РИА Новости.

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Как предполагается, оно было снято на востоке города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать подозреваемого.

По какой статье заведено уголовное дело — не уточняется.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти сжегших Коран около Святого озера в Москве. По его словам, специалисты выяснили, что видео сожжения Священного Писания было отправлено на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоМосква

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