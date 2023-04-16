В Москве из-за видео с осквернением Корана завели дело
В Москве инициировали уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана, сообщает РИА Новости.
Как предполагается, оно было снято на востоке города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать подозреваемого.
По какой статье заведено уголовное дело — не уточняется.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти сжегших Коран около Святого озера в Москве. По его словам, специалисты выяснили, что видео сожжения Священного Писания было отправлено на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru