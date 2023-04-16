В Москве из-за видео с осквернением Корана завели дело

Как предполагается, оно было снято на востоке города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать подозреваемого.

По какой статье заведено уголовное дело — не уточняется.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти сжегших Коран около Святого озера в Москве. По его словам, специалисты выяснили, что видео сожжения Священного Писания было отправлено на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

