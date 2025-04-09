Экс-совладельца «Азбуки вкуса» приговорили к 8 годам за мошенничество
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца сети премиальных продуктовых товаров «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии по делу о мошенничестве.
Суд также назначил пять лет колонии общего режима Светлане Безруковой и по совокупности с уже имеющимся приговором 13,5 лет Павлу Масловскому.
Гособвинение просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф размером в более 1 млрд рублей.Как утверждало следствие, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО «ППФИН Холдинг» - Светлана Безрукова и экс-соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего «Азбукой вкуса», в 2014-м отказался от своей доли в сети, а также в сети кофеен «Кофе хауз».
Ранее сообщалось, что россиянина Владимира Целлермаера, обвиняемого в совершенном организованной группой мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из США по инициативе Генпрокуратуры России.
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