Экс-совладельца «Азбуки вкуса» приговорили к 8 годам за мошенничество

Гособвинение просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф размером в более 1 млрд рублей.Как утверждало следствие, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО «ППФИН Холдинг» - Светлана Безрукова и экс-соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего «Азбукой вкуса», в 2014-м отказался от своей доли в сети, а также в сети кофеен «Кофе хауз».

Ранее сообщалось, что россиянина Владимира Целлермаера, обвиняемого в совершенном организованной группой мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из США по инициативе Генпрокуратуры России.



