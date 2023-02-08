СМИ: шведская полиция не разрешила проводить новую акцию с сожжением Корана
В Швеции полиция отказалась выдавать разрешение на очередную акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Об этом говорится на сайте шведского правоохранительного ведомства, сообщает телеканал SVT.
По мнению правоохранителей, данный акт считается серьезным нарушением национальной безопасности королевства.
«В последнее время публичные собрания с целью сожжения Корана вызвали очень бурную реакцию, что привело к изменению картины угроз в отношении Швеции», — объяснили в полиции.
Ранее, как сообщала НСН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru