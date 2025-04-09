Суд арестовал главу УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий

В сообщении говорится, что в отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Уточняется, что обвиняемый арестован до 27 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава УФСИН по Башкирии потребовал от руководителей управления собрать более трёх млн рублей из премий сотрудников, сообщает «Свободная пресса».

