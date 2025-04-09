Суд арестовал главу УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий
9 апреля 202516:44
Начальника УФСИН по Башкирии отправили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ, такое решение принял Советский районный суд Уфы.
В сообщении говорится, что в отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
Уточняется, что обвиняемый арестован до 27 мая.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава УФСИН по Башкирии потребовал от руководителей управления собрать более трёх млн рублей из премий сотрудников, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru