Суд арестовал главу УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий

Начальника УФСИН по Башкирии отправили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ, такое решение принял Советский районный суд Уфы.

В Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота за взятку в 8,5 млн рублей

В сообщении говорится, что в отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Уточняется, что обвиняемый арестован до 27 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава УФСИН по Башкирии потребовал от руководителей управления собрать более трёх млн рублей из премий сотрудников, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БашкирияФСИНАрестСИЗО

Горячие новости

Все новости

партнеры