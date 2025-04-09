Мирный житель погиб в Белгородском поселке при атаке ВСУ
Украинский дрон атаковал автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в машине находилась супружеская пара. Женщина получила множественные осколочные ранения, а её муж погиб.
«Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.
Он добавил, что был атакован ещё один автомобиль, в результате был ранен мужчина, который самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ.
Ранее Гладков заявил, что атакам украинских беспилотников подверглись восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru