СМИ: Кристина Асмус попала в скандал на съемках сериала «Склиф»
Российская актриса Кристина Асмус покинула съемочную площадку сериала «Склиф». Как утверждает Telegram-канал Mash, ее отстранили со скандалом.
Уточняется, что 36-летняя актриса постоянно устраивала истерики, вступала в конфликты, создавала токсичную атмосферу и постоянно требовала вносить правки в сценарий. В сериале Асмус играла главную героиню, Евгению Покровскую, врача-травматолога института скорой помощи.
Будущее проекта пока неизвестно, так как его съемки еще не были завершены.
В Telegram-канале актрисы сегодня появилась лаконичная публикация без пояснений: "Это клевета. Берегите себя".
Ранее актриса Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом, напоминает Teleglam-канал «Радиоточка НСН».
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