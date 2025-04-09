СМИ: Кристина Асмус попала в скандал на съемках сериала «Склиф»

Уточняется, что 36-летняя актриса постоянно устраивала истерики, вступала в конфликты, создавала токсичную атмосферу и постоянно требовала вносить правки в сценарий. В сериале Асмус играла главную героиню, Евгению Покровскую, врача-травматолога института скорой помощи.

Будущее проекта пока неизвестно, так как его съемки еще не были завершены.

В Telegram-канале актрисы сегодня появилась лаконичная публикация без пояснений: "Это клевета. Берегите себя".

Ранее актриса Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом, напоминает Teleglam-канал «Радиоточка НСН».

