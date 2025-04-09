В Киргизии предотвратили государственный переворот

Спецслужбы утверждают, что с начала 2025 года вели расследование и выявили целую сеть опасных преступников. Лидеры движения, предположительно, скрываются в ОАЭ, все остальные участники группы задержаны, отмечает орган госбезопасности Киргизии.

Уточняется, что специально подготовленные боевые группы должны были устроить погромы и драки в местах проживания иностранцев на фоне распространения фейковых новостей об изнасилованиях киргизских девушек в социальных сетях.

По данным ГКНБ, эти беспорядки должны были уничтожить репутацию органов власти и вызвать масштабное недовольство населения, что и должно было привести к государственному перевороту. На данный момент спецслужбы Киргизии заняты поиском организаторов и заказчиков провокаций.

Ранее в Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, напоминает Teleglam-канал «Радиоточка НСН».

