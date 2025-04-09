В Киргизии предотвратили государственный переворот
Попытка спровоцировать массовые беспорядки и устроить государственный переворот предотвращена в Киргизии, сообщает пресс-служба государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).
Спецслужбы утверждают, что с начала 2025 года вели расследование и выявили целую сеть опасных преступников. Лидеры движения, предположительно, скрываются в ОАЭ, все остальные участники группы задержаны, отмечает орган госбезопасности Киргизии.
Уточняется, что специально подготовленные боевые группы должны были устроить погромы и драки в местах проживания иностранцев на фоне распространения фейковых новостей об изнасилованиях киргизских девушек в социальных сетях.
По данным ГКНБ, эти беспорядки должны были уничтожить репутацию органов власти и вызвать масштабное недовольство населения, что и должно было привести к государственному перевороту. На данный момент спецслужбы Киргизии заняты поиском организаторов и заказчиков провокаций.
Ранее в Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, напоминает Teleglam-канал «Радиоточка НСН».
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