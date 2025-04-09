Лондон покинул пятерку самых богатых городов мира

Лондон в 2024 году покинул Топ-5 самых богатых городов мира на фоне оттока большого числа долларовых миллионеров из Великобритании. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Henley & Partners на её сайте.

Лондон, согласно отчету компании, уступил пятое место Лос-Анджелесу, а сам опустился на шестую строчку.

За прошлый год британская столица потеряла 11,3 тысячи долларовых миллионеров, по итогам года в нём проживало 215 700 обладателей такого состояния.

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Лидирует в списке из 50 городов Нью-Йорк, далее следуют Сан-Франциско, Токио и Сингапур. Москва находится на 40-м месте.

Количество долларовых миллионеров в Москве достигло 30 тысяч в 2024 году, сообщила ранее Henley & Partners. Тем не менее, это на 300 человек меньше, чем год назад и на 25% меньше, чем в 2014 году, отмечается в отчете.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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