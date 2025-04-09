Лондон покинул пятерку самых богатых городов мира

Лондон в 2024 году покинул Топ-5 самых богатых городов мира на фоне оттока большого числа долларовых миллионеров из Великобритании. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Henley & Partners на её сайте.

Лондон, согласно отчету компании, уступил пятое место Лос-Анджелесу, а сам опустился на шестую строчку.

За прошлый год британская столица потеряла 11,3 тысячи долларовых миллионеров, по итогам года в нём проживало 215 700 обладателей такого состояния.