Лондон покинул пятерку самых богатых городов мира
Лондон в 2024 году покинул Топ-5 самых богатых городов мира на фоне оттока большого числа долларовых миллионеров из Великобритании. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Henley & Partners на её сайте.
Лондон, согласно отчету компании, уступил пятое место Лос-Анджелесу, а сам опустился на шестую строчку.
За прошлый год британская столица потеряла 11,3 тысячи долларовых миллионеров, по итогам года в нём проживало 215 700 обладателей такого состояния.
Лидирует в списке из 50 городов Нью-Йорк, далее следуют Сан-Франциско, Токио и Сингапур. Москва находится на 40-м месте.
Количество долларовых миллионеров в Москве достигло 30 тысяч в 2024 году, сообщила ранее Henley & Partners. Тем не менее, это на 300 человек меньше, чем год назад и на 25% меньше, чем в 2014 году, отмечается в отчете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru