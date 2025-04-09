СМИ: Освобождение Михаила Ефремова может заинтересовать прокуратуру

Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, что прокуратура может заинтересоваться тем, как именно актер Михаил Ефремов покинул колонию сегодня днем.

«Звоните Машкову»: В театре Вахтангова посоветовали Ефремову вернуться в «Современник»

По словам Мельникова, администрация колонии могла пойти встречу и разрешить тайный выезд из-за повышенного внимания журналистов. Правозащитник отмечает, что актера могли вывезти на автозаке скрытно, чтобы Ефремов избежал пресс-конференции. Однако, после этих событий прокуроры могут проверить, нет ли в тюрьме скрытого выхода.

«Вход в тюрьму один, это сделано специально, чтобы никто не мог пройти мимо него, чтобы не было заносов каких-то запрещенных вещей. Если в колонии вдруг оказался черный ход, то прокуратура может организовать проверку учреждения», — заявил Мельников в разговоре с «Аргументами и фактами».

В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии за аварию со смертельным исходом. В марте 2025 года суд разрешил ему условно-досрочное освобождение.

Ранее адвокат актера Юрий Падалко заявил, что в планах артиста только творчество, однако сначала предстоит курс лечения, поскольку у Ефремова есть проблемы с легкими, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТюрьмыУДОПрокуратураМихаил Ефремов

Горячие новости

Все новости

партнеры