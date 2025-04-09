СМИ: Освобождение Михаила Ефремова может заинтересовать прокуратуру
Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, что прокуратура может заинтересоваться тем, как именно актер Михаил Ефремов покинул колонию сегодня днем.
По словам Мельникова, администрация колонии могла пойти встречу и разрешить тайный выезд из-за повышенного внимания журналистов. Правозащитник отмечает, что актера могли вывезти на автозаке скрытно, чтобы Ефремов избежал пресс-конференции. Однако, после этих событий прокуроры могут проверить, нет ли в тюрьме скрытого выхода.
«Вход в тюрьму один, это сделано специально, чтобы никто не мог пройти мимо него, чтобы не было заносов каких-то запрещенных вещей. Если в колонии вдруг оказался черный ход, то прокуратура может организовать проверку учреждения», — заявил Мельников в разговоре с «Аргументами и фактами».
В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии за аварию со смертельным исходом. В марте 2025 года суд разрешил ему условно-досрочное освобождение.
Ранее адвокат актера Юрий Падалко заявил, что в планах артиста только творчество, однако сначала предстоит курс лечения, поскольку у Ефремова есть проблемы с легкими, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru