СМИ: Освобождение Михаила Ефремова может заинтересовать прокуратуру

По словам Мельникова, администрация колонии могла пойти встречу и разрешить тайный выезд из-за повышенного внимания журналистов. Правозащитник отмечает, что актера могли вывезти на автозаке скрытно, чтобы Ефремов избежал пресс-конференции. Однако, после этих событий прокуроры могут проверить, нет ли в тюрьме скрытого выхода.



«Вход в тюрьму один, это сделано специально, чтобы никто не мог пройти мимо него, чтобы не было заносов каких-то запрещенных вещей. Если в колонии вдруг оказался черный ход, то прокуратура может организовать проверку учреждения», — заявил Мельников в разговоре с «Аргументами и фактами».

В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии за аварию со смертельным исходом. В марте 2025 года суд разрешил ему условно-досрочное освобождение.

Ранее адвокат актера Юрий Падалко заявил, что в планах артиста только творчество, однако сначала предстоит курс лечения, поскольку у Ефремова есть проблемы с легкими, напоминает «Радиоточка НСН».

