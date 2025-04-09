Госдума приняла законопроект о защите объектов от беспилотников
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, целью которого является повышение защиты объектов от беспилотников.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, работники ведомственной охраны смогут спецсредства или огнестрельное оружие для отражения атак дронов.
Также документ позволяет размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, применяемые для пресечения нахождения в воздушном пространстве беспилотников.
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий проводить заочные судебные разбирательства над уехавшими из РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru