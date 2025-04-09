Вышедший по УДО актер Ефремов приехал в Москву

Он поблагодарил журналистов, которые встретили его в Плотниковом переулке, отметив, что чувствует себя не очень хорошо.

«Я, конечно, рад, что меня освободили. Ещё раз соболезнования семье погибшего», - сказал актёр.

Ранее Ефремов, который отбывал наказание за смертельное ДТП, был освобождён условно-досрочно (УДО). Территорию исправительной колонии № 4 в Белгородской области он покинул 9 апреля, сообщает RT.

