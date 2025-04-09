Вышедший по УДО актер Ефремов приехал в Москву
9 апреля 202516:37
Вышедший из колонии заслуженный артист РФ Михаил Ефремов приехал в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Он поблагодарил журналистов, которые встретили его в Плотниковом переулке, отметив, что чувствует себя не очень хорошо.
«Я, конечно, рад, что меня освободили. Ещё раз соболезнования семье погибшего», - сказал актёр.
Ранее Ефремов, который отбывал наказание за смертельное ДТП, был освобождён условно-досрочно (УДО). Территорию исправительной колонии № 4 в Белгородской области он покинул 9 апреля, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru