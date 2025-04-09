Рекламу нутрициологов с высшим медобразованием передумали запрещать

Законопроект Останина опубликовала 11 марта. Он предусматривает запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Ресурсы, которые распространяют подобные предложения, будут блокировать.

На данный момент документ в нижнюю палату не внесен.

Российские нутрициологи накануне обратились в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Настоящий нутрициолог должен иметь медицинское образование и диплом диетолога, а не просто разбираться в составе еды, пройдя какой-то курс. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

