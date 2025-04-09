Рекламу нутрициологов с высшим медобразованием передумали запрещать

В Госдуме скорректировали законопроект о запрете услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных подобных видов деятельности. Новый документ опубликовала в Telegram-канале председатель комитета по защите семьи Нина Останина.

В новой версии, например, из-под запрета выводятся специалисты с высшим образованием по схожему виду деятельности. В частности, не будут запрещать рекламу нутрициологов с высшим медицинским образованием.

Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг

Законопроект Останина опубликовала 11 марта. Он предусматривает запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Ресурсы, которые распространяют подобные предложения, будут блокировать.

На данный момент документ в нижнюю палату не внесен.

Российские нутрициологи накануне обратились в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Настоящий нутрициолог должен иметь медицинское образование и диплом диетолога, а не просто разбираться в составе еды, пройдя какой-то курс. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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