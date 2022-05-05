В Москве из-за холодной погоды продлили отопительный сезон

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что из-за погодных условий в столице продлили отопительный сезон, сообщает РИА Новости.

Дело о плохом теплоснабжении возбудили после пресс-конференции Путина

По его словам, к отключению отопления коммунальные службы приступят после того, «как установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов всех зданий и сооружений столицы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отопительный СезонОтоплениеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры