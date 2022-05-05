В Москве из-за холодной погоды продлили отопительный сезон

По его словам, к отключению отопления коммунальные службы приступят после того, «как установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов всех зданий и сооружений столицы.

