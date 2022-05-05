В Москве из-за холодной погоды продлили отопительный сезон
5 мая 202214:19
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что из-за погодных условий в столице продлили отопительный сезон, сообщает РИА Новости.
По его словам, к отключению отопления коммунальные службы приступят после того, «как установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов всех зданий и сооружений столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru