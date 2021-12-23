Дело о плохом теплоснабжении возбудили после пресс-конференции Путина

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено сразу после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина по факту ненадлежащего снабжения теплом жителей Локтевского района Алтайского края. Об этом информирует региональное Следственное управление Следственного комитета.

По данным предварительной проверки, в начале отопительного сезона в ноябре текущего года в Локтевском районе отмечались перебои с поставками угля для жителей. Люди обращались с жалобами на холод в домах, однако местные власти не решили проблему.

Кроме того, до сих пор жители не могут приобрести уголь в достаточном количестве из-за его дороговизны, что создаёт угрозу здоровью и благополучию граждан, отмечается в сообщении. Теперь следователям предстоит выяснить причин срыва отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ответ на жалобу, озвученную на пресс-конференции президента, заявил, что вопрос был поставлен некорректно. По его словам, в нынешнем сезоне расход угля из резерва региона действительно повышенный, однако сбои ни разу не фиксировались. Как уточнил глава края, уголь действительно подорожал, но он есть, а муниципалитеты получают субсидии.

