Собянин поручил начать подготовку к будущему отопительному сезону

На заседании президиума правительства города уточнили, что будут подготовлены свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.

Профилактические работы выполнят ТЭЦ, тепловых станциях и малых котельных, газораспределительных пунктах, водопроводных и канализационных сетях, насосных станциях, водозаборных узлах и очистных сооружениях.

Завершить подготовку планируется до 25 августа, системы должны быть готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты - к 15 сентября.

«Существующие резервы мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», - добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве был упрощён порядок проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах, сообщает RT.

