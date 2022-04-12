Собянин поручил начать подготовку к будущему отопительному сезону
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов всех зданий и сооружений города, сообщает пресс-служба правительства столицы.
На заседании президиума правительства города уточнили, что будут подготовлены свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.
Профилактические работы выполнят ТЭЦ, тепловых станциях и малых котельных, газораспределительных пунктах, водопроводных и канализационных сетях, насосных станциях, водозаборных узлах и очистных сооружениях.
Завершить подготовку планируется до 25 августа, системы должны быть готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты - к 15 сентября.
«Существующие резервы мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», - добавили в пресс-службе.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве был упрощён порядок проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах, сообщает RT.
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