Мурманская область введет обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Власти Мурманской области намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник. По его словам, обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита.

Чибис отметил, что сроки и порядок процедуры вакцинирования будет объявлен в ближайшие дни.

Между тем, глава Башкирии Радий Хабиров уже поручил вакцинировать от COVID-19 30% госслужащих к 25 июня, а к 2 июля довести процент вакцинации чиновников до 60%.