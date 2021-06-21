Мурманская область введет обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Власти Мурманской области намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник. По его словам, обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита.

Чибис отметил, что сроки и порядок процедуры вакцинирования будет объявлен в ближайшие дни.

Между тем, глава Башкирии Радий Хабиров уже поручил вакцинировать от COVID-19 30% госслужащих к 25 июня, а к 2 июля довести процент вакцинации чиновников до 60%.

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Обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий населения на прошлой неделе ввела Тверская область. Там прививки обязательны для работников торговли, общепита, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, госслужащих.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Москве и Подмосковье, Кемеровской, Ленинградской и Сахалинской областях, в Ненецком автономном округе, а также в Туле, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияМурманская Область
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