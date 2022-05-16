В Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют заморозки
20 мая в Московском регионе ожидают заморозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, температура опустится до -2 градусов. Также временами будут идти дожди.
«В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до -2…+3 градусов, днем небольшие дожди и +10…+15 градусов», — отметил синоптик. Отмечается, что такая погода связана с обширным североатлантическим циклоном.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о грядущем попадании москвичей в «погодную аномалию».
Ранее сообщалось, что летняя погода установится в Москве примерно 28-29 мая. При этом в День Победы в некоторых районах столицы наблюдался дождь с градом, сопровождаемый ледяным ветром, однако после праздников потеплело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru