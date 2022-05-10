В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
10 мая 202209:21
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В столичном регионе ожидаются порывы до 17 м/с. Предупреждение действует с 11:00 до 18:00, в Подмосковье — с 10:00 до 19:00 вторника.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве 10 мая составит до +13 °C. Погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой дождь, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru