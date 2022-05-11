Москвичам назвали даты начала климатического лета
В конце мая, примерно 28-29 числа, в Москве установится погода, которая будет характерна для лета. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в это время температура воздуха будет постоянно превышать 15 градусов, поэтому климатическое лето в столице начнется раньше календарного.
При этом Вильфанд добавил, что улучшение погоды в Москве наступит уже с середины текущей недели. Так, 12 и 13 мая днем столбики термометров поднимутся до 19-20 градусов. В то же время ночью погода еще будет прохладной - плюс 8-10 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что 9 мая в московском регионе будет не совсем праздничная погода, но накануне Дня Победы в столицу придет жара.
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