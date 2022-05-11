Москвичам назвали даты начала климатического лета

В конце мая, примерно 28-29 числа, в Москве установится погода, которая будет характерна для лета. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в это время температура воздуха будет постоянно превышать 15 градусов, поэтому климатическое лето в столице начнется раньше календарного.