В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО
24 июня 202309:25
Режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что особый режим был введен «в целях пресечения возможных террористических актов».
Кроме того, режим КТО ввели в Воронежской области.
Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о проведении контртеррористических мероприятий в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru