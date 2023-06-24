В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве

Отмечается, что особый режим был введен «в целях пресечения возможных террористических актов».

Кроме того, режим КТО ввели в Воронежской области.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о проведении контртеррористических мероприятий в регионе.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомВоронежская ОбластьМосковская ОбластьМосква

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