В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
26 июня 202313:43
В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
Местами порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду, отметили специалисты.
В столице предупреждение актуально до 21 часа вторника, в области - до полуночи.
Накануне в Крыму из-за непогоды было объявлено штормовое предупреждение, сообщает Telegram-канал «Радиточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru