В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидаются сильные дожди

Местами порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду, отметили специалисты.

В столице предупреждение актуально до 21 часа вторника, в области - до полуночи.

Накануне в Крыму из-за непогоды было объявлено штормовое предупреждение, сообщает Telegram-канал «Радиточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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