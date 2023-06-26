Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидаются сильные дожди

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня», — рассказал метеоролог.

Кроме того, ливень с грозой, крупным градом может прийти в Челябинскую область, ожидается усиление ветра до 25 м/с, пишет «Свободная пресса». Сильный дождь с грозой прогнозируют и в Ставропольском и Краснодарском краях: на эти регионы непогода может обрушиться во вторник.

Вильфанд также предупредил, что в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Республике Коми прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, пишет Газета.ру.

