Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидаются сильные дожди
Сильные дожди ожидаются в понедельник и вторник в ряде российских регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня», — рассказал метеоролог.
Кроме того, ливень с грозой, крупным градом может прийти в Челябинскую область, ожидается усиление ветра до 25 м/с, пишет «Свободная пресса». Сильный дождь с грозой прогнозируют и в Ставропольском и Краснодарском краях: на эти регионы непогода может обрушиться во вторник.
Вильфанд также предупредил, что в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Республике Коми прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru