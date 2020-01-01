В Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности

1 января 202018:03

В Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности введен до 21:00 (мск) 2 января, четверга. Причины – гололедица и понижение температуры, о которых предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В ночь на 2 января температура воздуха опустится до минус четырех-семи градусов в столице и до минус семи градусов мороза в Московской области, сообщает ТАСС.

Высота снежного покрова достигнет 1 см, дополняет Газета.ru.

Отмечается, что самая холодная новогодняя ночь в Москве была в 1905 году при отметке -33,6°C, а в ХХ веке - в 2003 году, когда температура снизилась до -26°C .

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал жителям центра России погодное разнообразие в новогодние праздники.

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