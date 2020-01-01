В Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности введен до 21:00 (мск) 2 января, четверга. Причины – гололедица и понижение температуры, о которых предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В ночь на 2 января температура воздуха опустится до минус четырех-семи градусов в столице и до минус семи градусов мороза в Московской области, сообщает ТАСС.