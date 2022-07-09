В Москве гроза с дождем будут до вечера

До вечера в столице будут идти дождь с грозой, предупредило горожан и гостей ГУ МЧС России по Москве.

Порывы ветра достигнут до 17 м/с.

«Грозы вместо солнца»: Вильфанд пообещал москвичам «освежающий» сезон дождей

«С сохранением до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Пешеходам и водителям рекомендуется уменьшить скорость и, напротив, увеличить дистанцию при движении, а пешеходам следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями.

В пятницу стало известно, что в Москве выпало более 30 процентов месячной нормы осадков за три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаГроза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры