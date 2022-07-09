В Москве гроза с дождем будут до вечера
До вечера в столице будут идти дождь с грозой, предупредило горожан и гостей ГУ МЧС России по Москве.
Порывы ветра достигнут до 17 м/с.
«С сохранением до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.
Пешеходам и водителям рекомендуется уменьшить скорость и, напротив, увеличить дистанцию при движении, а пешеходам следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями.
В пятницу стало известно, что в Москве выпало более 30 процентов месячной нормы осадков за три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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